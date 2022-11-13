في ليلة إصابة مرموش.. فولفسبورج يحول تأخره لفوز مثير أمام هوفنهايم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حول فريق فولفسبورج تأخره بهدف أمام هوفنهايم لفوز بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الـ 15 بالدوري الألماني.

وبتلك النتيجة، رفع فولفسبورج رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري ، بينما تجمد رصيد هوفنهايم رصيده عند 18 نقطة في المركز العاشر.

وجاء تشكيل فولفسبورج على النحو التالي:

" كاستيلس، ميكي فان دي فين، فيشر، بورناوف، اوتافيو، باكو، نميشا، ارنولد، جيرهاردت، كامنيسكي، عمر مرموش".

أحداث المباراة

في الدقيقة10، تعرض اللاعب عمر مرموش لإصابة خرج على إثرها من أرض الملعب لتلقي العلاج، لكنه عاد بعد ذلك لاستكمال اللقاء، لكن بعد دقائق خرج مرموش مصابًا.

وتمكن اللاعب كريستوف باومجارتنر من تسجيل الهدف الأول لفريق هوفنهايم في الدقيقة 42.

وأدرك فريق فولفسبورج التعادل في الدقيقة 45+5، بعدما سجل اوزان كاباك لاعب هوفنهايم بالخطأ في مرماه.

وأحرز اللاعب باكو الهدف الثاني لفريق فولفسبورج في الدقيقة 56.