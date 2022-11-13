"حصل على مستحقاته بالمصري".. الخليج 365 يكشف كواليس رحيل محترف سلة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر بنادي الزمالك مساء السبت، تطورات رحيل لاعب فريق السلة الأمريكي تو هولواي عن صفوف الفريق الأبيض.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن تو هولواي رحل بعد حصوله على مستحقاته بـ"المصري".

وأضاف المصدر، أن اللاعب فسخ عقده بالتراضي مع نادي الزمالك لظروف خاصة عند المحترف الأمريكي.

وأشار المصدر، أن أحمد مرعي مدرب فريق السلة بنادي الزمالك لم يستقر على بديل لتعويض رحيل تو هولواي.

وكان نادي الزمالك أعلن في أغسطس الماضي التعاقد مع تو هولواي لتدعيم فريق السلة خلال الموسم الحالي.