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مصدر يكشف لمصراوي موعد الإعلان الرسمي لرعاة الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أنهت إدارة الأهلي إجراءات التعاقد مع رعاية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 4 أعوام مقبلة، على أن يظهروا بشكل كامل في أول مباراة للفريق الأحمر بالمسابقات المحلية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن مسئولي الأهلي وقعوا العقود مع 6 رعاة فعلياً للفريق الأول.

وأضاف:" تم الكشف عن اتصالات مصر كراعي رئيسي وتكنولوجي وبنك أبوظبي الأول في الفترة الماضية وظهروا على قميص الفريق في مباريات الدوري".

وأوضح:" تم توقيع عقود 4 رعاة جدد خلال الساعات الماضية سواء على كتفي اللاعبين أو ظهر القميص وأخر على "الشورت".

وأتم:"إدارة النادي ستعقد مؤتمرات صحفية لرفع الستار عن كل راعي بمفرده وتفاصيل التعاون بين الطرفين وسيكون ذلك بدءاً من يوم 24 نوفمبر تباعاً".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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