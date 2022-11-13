المنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام المغرب في معسكر نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن اتحاد الكرة، اليوم السبت، خوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين أمام المغرب يومي 17 و20 نوفمبر الجاري خلال فترة التوقف الدولي.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي لمواجهة زامبيا في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024".

وذكر اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي أن بعثة المنتخب الأولمبي ستغادر بعد غد الإثنين إلى مدينة الرباط، ويرأس البعثة محمد بركات عضو مجلس الإدارة.

وسبق البعثة إلى الرباط محمود حرب المدير الإداري للترتيب لاستقبالها والتجهيز للمباراتين والاطمئنان على الإقامة.

وكان البرازيلي روجيريو ميكالي أعلن قائمة منتخب مصر الأولمبي وذلك استعدادًا للمعسكر الذي سيقام خلال الشهر الجاري.

وجاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجابري.

خط الدفاع: محمد أشرف بكري، محمد مغربي، محمد طارق، حسام عبدالمجيد، ياسين السيد، أحمد عيد، محمد سمير.

خط الوسط: محمد حسام بيسو، مصطفى سعد، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، محمود جهاد، علي زعزع، عبدالغني محمد، عماد ميهوب، زياد كمال، محمد شحاتة، عربي بدر.

خط الهجوم: عبدالرحمن عاطف، حسام أشرف، أسامة فيصل.

وتخطى منتخب مصر الأولمبي نظيره إيسواتيني في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويستعد حاليا لخوض المرحلة الثالثة أمام زامبيا والمقرر لها في العام المقبل.