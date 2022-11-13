شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات وزن للاعبين قبل أول مران للأهلى استعداداً للمقاولون العرب فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر جهاز الكرة بالنادى الأهلى إخضاع جميع اللاعبين لقياسات وزن قبل انطلاق أول مران غداً، الاثنين، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها لمدة 5 أيام.

وكان السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق قد طلب من لاعبيه الالتزام خلال فترة الراحة التى حصلوا عليها، مؤكداً أن التدريبات الخاصة أمر مرفوض، لاسيما إن كانت دون علم الجهاز الفنى بشكل يعرض اللاعب للإصابة وغيابه عن الفريق مع عودة المنافسات المحلية.

كما طالب المدرب السويسرى من جهازه المعاون مُراقبة أوزان لاعبى الأهلى بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وستكون أول مباراة رسمية للأهلي بعد نهاية التوقف الدولي يوم 27 نوفمبر الجاري أمام المقاولون العرب في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وتوقف الدورى المصرى فى الفترة الحالية بسبب استضافة مصر لقمة المناخ بالإضافة لفترة التوقف الدولى التى تسبق كأس العالم 2022 والتى تستضيفها قطر، كما يخوض منتخبنا الوطنى مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجارى.

وخاض الأهلي مباراته الأخيرة ضد الداخلية وتفوق بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة من الدوري.