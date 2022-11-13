شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه حرس الحدود فى ثالث وديات معسكر القاهرة استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق المصري اليوم، الأحد، ثالث تجاربه الودية فى معسكره المقام حالياً بالقاهرة، عندما يلتقي حرس الحدود، فى اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري العام، كما يستعد النادي المصري لمواجهة الزمالك فى ربع نهائي كأس مصر في اللقاء المقرر له 26 نوفمبر الجاري.

وخاض النادى المصرى مباراتين وديتين خلال معسكره المقام حالياً بالقاهرة، خسر الأولى أمام فريق القناة بهدف نظيف، وفاز فى الثانية على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يخوض المصرى مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة داخل معسكره، حيث يلتقى اليوم الأحد الثالث عشر من نوفمبر مع فريق حرس الحدود، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام سيراميكا.

وانتظم ثنائي النادي المصري، مروان حمدي ومحمود جاد، في معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري العام، ومواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، وذلك بعد استبعادهما من القائمة النهائية لمنتخب الفراعنة، التي تستعد لمواجهة بلجيكا في اللقاء الودي المقرر له 18 نوفمبر الجاري.

من ناحية أخرى، اطمأن الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة إيهاب جلال، على جاهزية أحمد مسعود حارس مرمى الفريق، والذى شارك فى المباراة الودية التى جمعت المصرى والداخلية فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدورى العام، وانتهت بفوز المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.