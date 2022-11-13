منتخب سيدات اليد يواجه المغرب فى بطولة أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لسيدات كرة اليد اليوم، الأحد، ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا التى تستضيفها السنغال خلال الفترة من 9 و حتى 19 نوفمبر الجارى أمام نظيره المغربى، فى الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وفاز منتخب سيدات كرة اليد على تونس بنتيجة 21/20 أمس فى ثانى لقاءاته بعد الخسارة الكونغو بنتيجة 21/20 أول أمس فى أول مواجهاته.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب الدور الأول بمواجهة غينيا غداً الاثنين فى نفس التوقيت.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: أمينة عاطف ومي جمعة وشيماء صبري وشهد الشواربي وسهيلة خالد وفرح الشاذلي وليلى هيثم وملك طلعت ونهى أيمن وسارة يحيى ومنة الله سيد وشهد حسام وأمينة هشام ويارا هاني ومريم عمر وكنزي حاتم وتقى كامل.

ويرأس البعثة أيمن صلاح مدير المنتخبات القومية باتحاد كرة اليد، ومعه رامي عبد اللطيف مدير فني ووليد ابو العطا مدرب ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى وإيمان مرجان مدير إداري ومنة الله بدوي أخصائي علاج طبيعي وحازم حامد محلل أداء.