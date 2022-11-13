شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعود للأهلى خلال ساعات لقيادة تدريبات الفريق بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، ومعاونوه إلى القاهرة خلال ساعات بعد انتهاء الإجازة التى حصلوا عليها لمدة 5 أيام، لقيادة تدريبات المارد الأحمر استعداداً للارتباطات المقبلة

وستكون أول مباراة رسمية للأهلي بعد نهاية التوقف الدولي يوم 27 نوفمبر الجاري أمام المقاولون العرب فى ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وتوقف الدورى المصرى فى الفترة الحالية بسبب استضافة مصر لقمة المناخ، بالإضافة لفترة التوقف الدولى التى تسبق كأس العالم 2022 والتى تستضيفها قطر، كما يخوض منتخبنا الوطنى مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجارى.

وخاض الأهلي مباراته الأخيرة ضد الداخلية وتفوق بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة من الدوري.