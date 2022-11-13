شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى الزمالك والمصرى فى الدوري والكأس والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لاستئناف تدريباته غداً، الاثنين، بعد انتهاء فترة الراحة التى بدأت منذ الخميس الماضى، وطلب فيريرا المدير الفني من اللاعبين المحافظة على أوزانهم عن طريق الالتزام بالأطعمة الصحية وعدم الإفراط فى تناول الأكلات التى تحمل سعرات حرارية عالية، ما يؤثر بالسلب على الجانب البدنى.
ويرغب فريق الزمالك في الفوز بالكأس نسخة 2022 للجمع ما بين الدوري والكأس، وذلك للموسم الثاني على التوالي، حيث جمع الزمالك فى موسم 2021 بين الدوري والكأس، بينما خسر السوبر أمام الأهلي.
موعد مباراة الزمالك والمصرى بكأس مصر
ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى دور الثمانية لكأس مصر فى الخامسة مساء السبت 26 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية.
ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي.
ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء الخميس 1 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري وكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.