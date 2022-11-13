شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه فريق الشباب ودياً استعداداً لفاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة جاريدو مباراة ودية اليوم، الأحد، مع فريق الشباب بالنادى مواليد 2001 على ملعبه بالإسماعيلية. تأتي سلسلة التجارب الودية بناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوان جاريدو ضمن برنامج الإعداد لمواجهة فاركو يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب الإسكندرية فى رابع جولات مسابقة الدوري العام.

ويتطلع جهاز الدراويش، من خلال سلسلة الوديات، لتجهيز لاعبيه والعمل جلياً من أجل تحقيق الانسجام والتناغم بين عناصر الفريق، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الخطط والأفكار للوقوف على مدى تحقيق المرونة التكتيكية بين لاعبي الدراويش.

وفاز الإسماعيلي مؤخراً على الرباط والأنوار البورسعيدي بهدفين نظيفين، ومصر للتأمين بهدفين مقابل هدف، خلال المباراتين الوديتين استعداداً لاستكمال مشوار الفريق المحلي وخوض النسخة الثانية من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.