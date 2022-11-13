طارق مصطفى: أرفض العمل تحت قيادة فيريرا.. سأفعلها مع مورينيو فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

رفض طارق مصطفى، المدير الفني لأولمبيك آسفي المغربي، فكرة العمل كمساعد ضمن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جيسفالدو فيريرا، مشيرًا إلى أنه سيقبل العودة للعمل كمساعد فقط إذا طلبه جوزيه مورينيو، مدرب إيه إس روما.

ولعب طارق مصطفى بقميص الزمالك خلال التسعينات، وسبق أن عمل كمدرب مساعد للفريق الأبيض عام 2015 ضمن الجهاز الفني للبرازيلي ماركوس باكيتا.

وعمل طارق مصطفى كمدرب مساعد ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، كما عمل كمدير فني لفرق الفجيرة الإماراتي وسريع وادي زم المغربي، قبل أن يتولى قيادة آسفي.

ويحتل آسفي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 12 نقطة بعد انقضاء 8 جولات.

وسئل طارق مصطفى عن موقفه في حال عُرض عليه العمل كمساعد لفيريرا في الزمالك، فرد قائلًا "كي أكون صادقًا، الوحيد الذي يمكن أن أعمل معه كمساعد بعد أن عملت كمدير فني هو جوزيه مورينيو".

وأوضح طارق مصطفى في تصريحات لقناة الزمالك، "مع احترامي لكل المدربين، لكني لن أعمل كمساعد لأي مدرب آخر".

وتابع صاحب أحد هدفي مصر في مرمى جنوب أفريقيا بنهائي أمم أفريقيا 1998 "فيريرا مدرب كبير وأي مدرب يتمنى الاستفادة منه، لكن بالنسبة لي العمل كمساعد مرحلة وانتهت، لأني عملت كمدير فني في أكثر من مرة سواء في الإمارات أو المغرب".