شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود لاعبو النادى الاهلى للتدريبات غداً، الاثنين، بعد راحة 5 أيام ضمن برنامجه الإعدادى خلال فترة توقف مسابقة الدوري للموسم الحالي، والذى شهد خوض 6 مباريات ما بين دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس السوبر المصرى. موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى كأس مصر موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى كأس مصر يستعد فريق الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة عصر الأحد 27 نوفمبر الجارى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر. مشوار الأهلى فى كأس مصر مشوار الأهلى فى كأس مصر

وكان الأهلى قد افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء.موعد مباراة الأهلى والطلائع بالدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء الجمعة 2 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام.

مشوار الأهلى في الدوري

وفي الدوري المصري، خاض الأهلي 3 مباريات، حقق خلالها العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط مع تسجيل 6 أهداف واستقبال هدف وحيد، ليسيطر مبكرا للغاية على الصدارة، مستغلا تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع فى الدوري ومباراة الاهلى والمقاولون العرب فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.