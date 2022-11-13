شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يعود إلى التدريبات اليوم بعد انتهاء الراحة استعداداً لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، لاستئناف تدريباته اليوم، الأحد، بعد انتهاء فترة الراحة التى منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 3 أيام، عقب التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر صفحة كأس الكونفدرالية الأفريقية مؤقتا، وذلك بعدما تأهل الفريق إلى دور المجموعات عقب الفوز على أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل بهدف لمثله في مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 32 التكميلي.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة أسوان يوم 23 نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف واستئناف مباريات الدوري العام، واستهل فيوتشر مشواره بالدوري، بالفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين ثم التعادل سلبيا مع المقاولون العرب، ليحتل المركز السابع حاليا في جدول مسابقة الدوري العام، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وخلال مشاركته الأولى في كأس الكونفدرالية، خاض فريق فيوتشر 6 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم، وتخطى فيوتشر دور الـ64 بعد الفوز على بول الأوغندي بهدف نظيف في مباراتي الذهاب والإياب، ثم فاز في دور الـ32 الأول على كالون السيراليوني بنتيجة 6-0 في مباراتي الذهاب والإياب، وأخيرا تعادل مع أول أغسطس الأنجولي في دور الـ32 التكميلي بهدفين لمثلهما، قبل أن يحسم التأهل إلى دور المجموعات بركلات الجزاء بعد الفوز على ضيفه الأنجولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.