موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يتوجه منتخب مصر بقيادة البرتغالى روي فيتوريا اليوم، الأحد، إلى الكويت لمواجهة بلجيكا وديا يوم 18 نوفمبر الجارى، والتى يسعى من خلالها المدرب البرتغالى للوقوف على مستوى اللاعبين استعدادا لمواجهة مالاوى فى تصفيات أمم أفريقيا فى مارس المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية ويواجه منتخب مصر نظيره البلجيكى فى مباراة ودية يوم 18 نوفمبر الجاري بدولة الكويت، فى آخر مواجهة لبلجيكا قبل المشاركة فى كأس العالم 2022 المقامة فى قطر، وتقام الودية على ملعب "جابر الأحمد " فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتعد المواجهة تجربة مهمة لروي فيتوريا للوقوف على قوة المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، قبل مواجهتي مالاوي في شهر مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

القائمة التي أعلنها روي فيتوريا للمعسكر الممتد من 13 نوفمبر حتى 18 من الشهر نفسه ضمّت 24 لاعبًا: حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد عواد (الزمالك). خد الدفاع: عمر جابر (الزمالك) - أكرم توفيق (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - محمود علاء (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - حسين السيد (المصري). خط الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - محمود حمادة (فاركو) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمود حسن "تريزيجية" (طرابزون سبور التركي). خط الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) -عمر مرموش (فولفسبورج الألماني) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي). المستبعدون من مواجهة مصر وبلجيكا المستبعدون من مواجهة مصر وبلجيكا وشهدت القائمة استبعاد كل من: محمود جاد، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، باهر المحمدي، مططفي زكي زيكو، أحمد عبد القادر، عمرو السيسي، مروان عطية ، مروان حمدي ، محمد شريف، أحمد ياسر ريان، خالد صبحى. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وبلجيكا على القنوات الرسمية لدولة الكويت، بالإضافة لشبكة قنوات أون تايم سبورت. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية

24 لاعباً فى قائمة الفراعنة لمواجهة بلجيكا