شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يمنح أحمد سيد غريب الفرصة فى وديات الاتحاد السكندرى بمعسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على منح أحمد سيد غريب، لاعب الفريق، الفرصة في معسكر القاهرة المقرر إقامته اليوم الأحد بالقاهرة، خصوصا أن اللاعب لم يشارك في أي مباراة مع سيد البلد منذ انطلاق مسابقة الدورى العام بنسختها الحالية.

ويفضل زوران تجربة أحمد سيد غريب في المباريات الودية، التي من المقرر أن يخوضها الاتحاد السكندرى في معسكر القاهرة للوقوف على مستواه الفني في ظل صعوبة الدفع به في المباريات الرسمية لاعتماد الخواجة بشكل أساسى على خدمات النيجيري أوستين أموتو ومن بعده الأنجولى مابولولو.

من جانبه قرر الصربى زوران، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، سفر الفريق اليوم الأحد إلى القاهرة، للدخول فى معسكر مغلق حتى 20 نوفمبر، على أن يتواجد جميع اللاعبين بمعسكر الفريق.

كما تم الاتفاق على خوض زعيم الثغر مباراتين وديتين خلال المعسكر مع طلائع الجيش والطيران، لتجهيز اللاعبين لعودة مباريات الدوري والتجهيز لمباراة غزل المحلة بالأسبوع الخامس والمقرر لها 30 نوفمبر الجارى باستاد الإسكندرية.

ويسعى زوران لزيادة التجانس بين اللاعبين للحفاظ على فورمة المباريات وتحقيق الانتصارات التي بدأها الاتحاد بالفوز على أسوان ثم الفوز على الداخلية وطلائع الجيش بالإسكندرية ليحقق الفريق العلامة الكاملة 9 نقاط ليتصدر جدول الدورى العام.

ويتصدر الاتحاد السكندرى جدول المسابقة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، ويسعى زوران لتحقيق الفوز الرابع أمام غزل المحلة باستاد الإسكندرية بالأسبوع الخامس عقب تأجيل مباراته أمام الأهلى بالأسبوع الرابع.