شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط تطالب كولر بمتابعة موهبتى الأهلى فى منتخب الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي من مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، متابعة الثنائي عمر سيد معوض وحسام عادل، لاعبي منتخب الناشئين، بعد تألقهما بقميص الفراعنة، خلال تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا بالجزائر 2023.

ويضم منتخب الناشئين عددا كبيرا من لاعبي الأهلي، أبرزهم عمرو سيد معوض، كابتن المنتخب وحسام وإبراهيم عادل وأحمد عابدين وعمر كامل.

ويلعب عمر سيد معوض في مركز الجناح الأيسر، ويقدم عروضا طيبة، فيما يلعب حسام عادل في مركز رأس الحربة.

ويفكر كولر في الاستعانة بالثنائي عمر سيد معوض وحسام حسن وتصعيدهما للمشاركة في تدريبات الفريق الأول خلال الفترة، ودراسة الاستعانة بهم في مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويعود فريق الأهلي لاستئناف تدريباته الجماعية يوم الإثنين المقبل بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 5 أيام من قِبَل الجهاز الفني.