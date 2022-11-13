شكرا لقرائتكم خبر عن مروان داوود: عدت للتدريبات الجماعية مع إنبي.. والسولية والونش يتواصلان معي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مروان داوود، لاعب فريق إنبي، الشكر لناديه الذى يهتم به منذ تعرضه للإصابة، مشيرًا إلى أن أيمن الشريعي رئيس مجلس الإدارة، وأحمد كشري المدير الفني، دائمًا ما يتواصلان معه.

وقال داوود، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2: "بدأت المشاركة في التدريبات الجماعية، وسأعود للمباريات بعد كأس العالم".

وأضاف لاعب إنبي ومنتخب مصر: "عمرو السولية ومحمود الونش ثنائي الأهلي والزمالك كانا يطمئنان عليً، وكنت على تواصل مع أكرم توفيق دائمًا لأنه تعرض لنفس إصابتي".

وتابع داوود: "بداية إنبي جيدة في الدوري، وننوي إن شاء الله أن ننهي المسابقة في مركز متقدم، ولم يحدث أي تواصل من المنتخب معي خلال الفترة الأخيرة، وكنت أثق في انضمامي لمنتخب مصر عندما ألعب بالدوري الممتاز".