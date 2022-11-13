شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الجزيري: اللاعب محترف ويحترم تعاقده مع الزمالك ولا نية لرحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث علاء أباظة، وكيل أعمال سيف الدين الجزيري، لاعب الزمالك، عن مستقبل المهاجم التونسي مع الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وقال أباظة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2، إنه ليس لديهم أي مخطط لرحيل اللاعب عن القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

وأضاف أباظة: "سيف الدين الجزيري لاعب محترف وموجود حاليا في ناد كبير، والعقد مستمر مع الزمالك وينتهي الموسم القادم".

وتابع وكيل اللاعب: "ليس هناك أي مخطط أن ينتقل اللاعب لناد آخر حاليا، أي ناد سيتحدث معنا سنعود إلى الزمالك فهو ليس حرا، ومن حق النادي يقبل أو يرفض العرض".