قبل نسخة قطر.. تعرف على تمائم كأس العالم عبر تاريخه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

لطالما كانت "التميمة" علامة مميزة لكل نسخة من كأس العالم منذ الستينات وحتى النسخة المقبلة التي تقام في قطر بعد أيام قليلة.

وبدأ تحديد "تميمة" خاصة لكل نسخة من كأس العالم منذ نسخة 1966، التي أقيمت في إنجلترا، حيث اعتمدت اللجان المنظومة لتلك النسخ على مجسم معين، سواء كان "شخصية خيالية" أو "حيوان" أو رموز ذات معنى، للتعبير عن هوية البلد المستضيف، أو توجيه رسائل محددة.

وكانت أول تميمة لكأس العالم في نسخة 1966 هي "الأسد ويلي"، بينما اختارت اللجنة المنظمة للنسخة المقبلة في قطر شخصية كارتونية بزي خليجي اسمها "لعيب" لتكون تميمة البطولة.

وتقام بطولة كأس العالم 2022 على الأراضي القطرية في الفترة من الأحد المقبل حتى 18 ديسمبر المقبل.

وفيما يلي نستعرض تمائم بطولة كأس العالم عبر تاريخها بالصور:

1966.. ويلي

نسخة كأس العالم 1966 هي أول نسخة في التاريخ يكون لها "تميمة" خاصة بها، واختير "الأسد ويلي" كأول تميمة للبطولة، ومنذ ذلك التاريخ، يتم اختيار "تميمة" مميزة لكل نسخة. "الأسد ويلي" وهو عبارة عن شكل الأسد، وهو رمز نموذجي لإنجلترا، يرتدي قميص علم المملكة المتحدة مع كلمة "كأس العالم"، صممه رسام كتب الأطفال ريج هوي، وقدم بيل تيتكومب سلسلة من الرسوم الهزلية عن الشخصية، وأعاد لوني دونيجان جونيور في عام 2014 تسجيل أغنية الأسد ويلي التي غناها في الأصل والده لوني دونيجان.

1970.. خوانيتو

وعلى خطى "ويلي"، جاء "خوانيتو"، وهو تصغير اسم خوان الشائع في المكسيك، ليكون التميمة الرسمية لنسخة 1970، حيث ارتدى "خوانيتو" قبعة السومبريرو المكسيكية المعروفة، والقميص الأخضر المميّز لبلاد الأزتيك، وكانت التميمة مناسبة لأول نسخة يتم بثها بالألوان عبر شاشات التليفزيون.

1974.. تيب وتاب

تجسدت تميمة 1974 في صبيين عُرفا باسم "تيب وتاب"، يرتديان قميص منتخب ألمانيا الذي استضاف تلك النسخة، وكُتب على أحد الصبيين حرفا WM (اختصار "كأس العالم" باللغة الألمانية) وحمل الثاني رقم 74 في إشارة إلى العام الذي أقيمت فيه البطولة، وكان هذان الصبيان يرمزان إلى مفهومي المودة والصداقة اللذين تم الاحتفال بهما من جديد بعد 32 عامًا.

1978.. جاوتشيتو

تميمة مونديال 1978 حملت اسم "جاوتشيتو"، وهي عبارة عن صبي يرتدي زيّ منتخب الأرجنتين مع القبعة التقليدية التي نُقش عليها جملة "الأرجنتين 78"، بينما كان يلتف حول عنقه منديل أصفر اللون، ويحمل سوطًا بيده اليمنى في إشارة إلى تقاليد تربية الماشية في البلاد.

1982.. نارانخيتو

تميمة كأس العالم 1982 حملت اسم "نارانخيتو"، وهي عبارة عن برتقالة ترتدي ألوان منتخب إسبانيا، صاحب الأرض، مع ابتسامة عريضة وروح مرحة.

1986.. بيكي

تميمة كأس العالم 1986 هي "بيكي"، نسبة إلى أكلة بيكانت المكسيكية، وهي عبارة عن ثمرة "فلفل حار" عملاقة تشتهر بها المكسيك، تخترق القبعة التقليدية في البلاد، سومبريرو.

1990.. تشاو

اختارت اللجنة المنظمة لنسخة 1990 تميمة أطلقت عليها "تشاو"، وهي التحية الشهيرة بين الناس باللغة الإيطالية، التميمة الأولى والوحيدة حتى الآن التي لا يوجد لها وجه، إذ رأى المصممون أن تكون على شكل جسد من مجموعة من العصي التي تحمل ألوان علم إيطاليا الثلاثة، بينما تتخذ كرة قدم موضع الرأس.

1994.. سترايكر

أتاحت اللجنة المنظمة لتلك النسخة الفرصة للجماهير للتصويت من أجل اختيار أجمل تميمة ممكنة، وقد وقع اختيار الجماهير على تميمة اسمها "سترايكر"، وهي عبارة عن كلب يرتدي الألوان ألوان العلم الأمريكي الثلاثة أحمر وأبيض وأزرق، بينما ظهر الشعار الرسمي للبطولة على قميصه.

1998.. فوتيكس

تميمة نسخة 1998 هي "فوتيكس"، الديك، وهو رمز منتخب فرنسا، الذي تم تقديمه لأول مرة في مايو 1996، وصممه مصمم الجرافيك فابريس بيالوت، واختير من بين قائمة مختصرة من 5 تمائم، وفوتيكس هو الاسم الذي اختاره مشاهدو التلفزيون الفرنسي من خلال استفتاء، وتعكس التميمة ألوان علم فرنسا.

2002.. أتو وكاز ونيك

تميمة مونديال 2002 جاءت ثلاثية بتصميم مستقبلي، كان لكل من هذه المخلوقات الثلاثة أتو وكاز ونيك لون مختلف (برتقالي وبنفسجي وأزرق) وهي شخصيات خيالية تلعب رياضة كروية خيالية اسمها "أتموبول"، حيث شغل "أتو" منصب المدرب، بينما كان "كاز ونيك" يمثلان لاعبَين، وقد تم اختيار أسماء هذه الشخصيات بعد استفتاء على الإنترنت واستطلاع آراء زبائن فروع سلسلة مطاعم شهيرة، أحد رعاة البطولة، في الدولتين المضيفتين.

2006.. جوليو

اختير "جوليو" ليكون تميمة كأس العالم 2006، وبهذه التميمة عادت ألمانيا إلى الخط التقليدي في رسم معالم التميمة الرسمية للعرس الكروي العالمي باستخدام الأسد مجددًا، ولكن ترافقه هذه المرة كرة قدم تبدو وكأنها تتحدث في تصميم مبهر.

2010.. زاكومي

تميمة كأس العالم 2010 كانت عبارة عن الفهد "زاكومي"، ويتكون اسمه من: "زا" وتشير إلى اسم جنوب أفريقيا، صاحبة الضيافة، و"كومي" التي تعني الرقم 10 باللغات الأفريقية.

2014.. فوليكو

"فوليكو" هي تميمة كأس العالم 2014، وهي عبارة عن حيوان مدرع مهدد بالانقراض في البرازيل يطلق عليه اسم "التوتابولا"، و"فوليكو" لفظ مشتق من كلمتين، "فول"، وأخذت من كلمة "فوتبول" وتعني كرة القدم، بينما "يكو" أخذت من "إكولوجيا"، ومعناها البيئة، هي كلمة قال المنظمون إنها تنقل رسالة عن مدى الوعي البيئي.

2018.. زابيفاكا

تميمة نسخة 2018 هي "زابيفاكا"، وهو عبارة عن حيوان الذئب ذو الصوف البني والأبيض يلبس قميصًا عليه عبارة "روسيا 2018"، واستخدم مزيجا من ألوان الأبيض والأزرق والأحمر في لباس التميمة للدلالة على الألوان الوطنية للمنتخب الروسي، وصممت التميمة من قبل الطالبة الروسية إيكاترينا بوشاروفا، وتم اختيار التميمة عن طريق التصويت على الإنترنت، بمشاركة أكثر من مليون شخص.

2022.. لعيب

كشفت اللجنة المنظمة لمونديال 2022 عن التميمة الرسمية للبطولة في الأول من أبريل الماضي، خلال قرعة دور المجموعات، التميمة حملت اسم "لعيب"، وهي كلمة عربية تعني "فائق المهارة"، وجاءت التميمة لشخصية كارتونية ترتدي الزي الخليجي التقليدي المعبر عن طبيعة المنطقة، باللون الأبيض، وهي تلعب كرة القدم برأسها.