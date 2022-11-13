ملف الخليج 365.. رعاة الأهلي.. إصابة مرموش.. وأرسنال يستغل سقوط السيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

شهد أمس السبت العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها آخر التطورات لإنشاء الفرع الخامس للأهلي وموعد الإعلان عن رعاة النادي، وسقوط مانشستر سيتي وابتعاد أرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف السبت أبرز الأحداث الرياضية:

بهدفين أمام وولفرهامبتون.. أرسنال يعزز صدارته في الدوري الإنجليزي

وفاق سطيف الجزائري يكشف مستقبل حسام البدري

الاتحاد يوضح حقيقة عودة محمود علاء للزمالك

مسلسل الهزائم مستمر.. نيوكاسل يسقط تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الأهلي يصطدم بالزمالك في نصف نهائي دوري المرتبط للسلة

مانشستر سيتي يتلقى أول خسارة على ملعبه منذ فبراير

في ليلة إصابة مرموش.. فولفسبورج يحول تأخره لفوز مثير أمام هوفنهايم

"حصل على مستحقاته بالمصري".. الخليج 365 يكشف كواليس رحيل محترف سلة الزمالك

مصدر لمصراوي يكشف موعد ومكان قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية

من لحظة تاريخية إلى موجة هجوم.. ماذا قدمت قطر بعد تنظيم مونديال 2022؟ (فيديو)

"العودة لليوم الكامل".. الخليج 365 يكشف برنامج إعداد الأهلي

مصدر يكشف لمصراوي موعد الإعلان الرسمي لرعاة الأهلي

المنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام المغرب في معسكر نوفمبر

يورجن كلوب يتحدث عن سرعة صلاح ونونيز.. رسالة قبل المونديال.. وانتقالات يناير

نونيز يوجه إنذارًا قبل المونديال بقيادة ليفربول للفوز على ساوثامبتون في بريميرليج

إيفان توني يُسقط مانشستر سيتي ويقود برينتفورد لفوز قاتل بالدوري الإنجليزي

مصدر لمصراوي: محاولات في الأهلي لحل أزمة محمد محمود وكولر

الخليج 365 يكشف تطورات فكرة إنشاء فرع خامس للنادي الأهلي بالعلمين

التلفزيون المغربي يحصل على 10 مباريات بكأس العالم

مدرب فرانكفورت الأسبق لـ"الخليج 365": إعلام الغرب أعمى بشأن أخطاءه ..والعرب يستحقون تنظيم المونديال

محمود أبو الرجال يُشارك في معسكر الإعداد لكأس العالم 2022