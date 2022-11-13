"بفارق 5 نقاط عن سيتي" آرسنال متصدرًا للدوري الإنجليزي قبل كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، ببقاء آرسنال في صدارة الترتيب، ومن خلفه مانشستر سيتي في المركز الثاني بفارق 5 نقاط، بينما تذيل وولفرهامبتون الترتيب.

تحقيق آرسنال فوزًا هامًا على نظيره وولفرهامبتون بهدفين نظيفين، جعله يذهب إلى التوقف من أجل مونديال قطر 2022، متصدرًا الترتيب برصيد 37 نقطة.

وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، بالسقوط أمام برينتفورد بهدفين مقابل هدف، فيما نجح ليفربول في تحسين مركزه، بوصوله للنقطة الـ22 والتي وضعته في المركز السادس، إثر فوزه على ساوثامبتون بثلاثة أهداف لهدف.

وإليكم جدول الترتيب:

1- آرسنال 37 نقطة (14 مباراة).

2- مان سيتي 32 نقطة (14 مباراة).

3- نيوكاسل 30 نقطة (15 مباراة).

4- توتنهام 29 نقطة (15 مباراة).

5- مانشستر يونايتد 23 نقطة (13 مباراة).

6- ليفربول 22 نقطة (14 مباراة).

7- برايتون 21 نقطة (13 مباراة).

8- تشيلسي 21 نقطة (14 مباراة).

9- فولهام 19 نقطة (14 مباراة).

10- برينتفورد 19 نقطة (15 مباراة).

11- كريتسال بالاس 19 نقطة (14 مباراة).

12- ليستر سيتي 17 نقطة (15 مباراة).

13- بورنموث 16 نقطة (15 مباراة).

14- ليدز يونايتد 15 نقطة (14 مباراة).

15- أستون فيلا 15 نقطة (14 مباراة).

16- وست هام 14 نقطة (15 مباراة).

17- إيفرتون 14 نقطة (15 مباراة).

18- نوتنجهام فورست 13 نقطة (15 مباراة).

19- ساوثامبتون 12 نقطة (15 مباراة).

20- وولفرهامبتون 10 نقاط (15 مباراة).