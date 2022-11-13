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بعد مباريات السبت.. تعرف على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
انتهت منافسات اليوم السبت، من الجولة السادسة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز، بإقامة 8 مباريات انتهت جمعها بنتائج ايجابية، ولم يخيم التعادل على نتيجة أي مباراة.

وواصل إيرلنيج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي تصدره لجدول هدافي برصيد 18 هدفا، متفوقا على أقرب ملاحقيه هاري كين لاعب توتنهام صاحب الـ 12 هدف.

ويحتل ايفان توني لاعب برينتفورد المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف، وخلفه لاعبين في المركزين الرابع والخامس برصيد 9 أهداف وهما رودريجو لاعب ليدز يونايتد و الكسندر متروفيتش لاعب فولهام.

ويتواجد محمد صلاح، لاعب الإنجليزي في المركز الحادي عشر برصيد 7 أهداف بالتساوي مع جيمس مديسون لاعب ليستر سيتي وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي.

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