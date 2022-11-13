بهدفين أمام وولفرهامبتون.. أرسنال يعزز صدارته في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح نادي أرسنال في التفوق على حساب مضيفه وولفرهامبتون ووندرز (2-0)، في مباراة جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب مولينيو، ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

أرسنال تمكن من استغلال سقوط مانشستر سيتي في فخ برينتفورد، بالخسارة (2-1)، في إطار الجولة نفسها.

واضطر المدرب الإسباني مايكل أرتيتا، إلى استبدال السويسري جرانيت تشاكا في الدقيقة 16، بعدما تعرض الأخير للإصابة، قبل أسبوع من انطلاق منافسات كأس العالم 2022.

واستمر أصحاب الأرض في الدفاع جيدًا عن مرمى الحارس البرتغالي خوسي سا، وسط محاولات أرسنال.

في الشوط الثاني، استطاع أرسنال، هز شباك وولفرهامبتون سريعًا، عن طريق النرويجي مارتن أوديجارد في الدقيقة 55، قبل أن يؤكد اللاعب نفسه، الفوز، بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 75.

وأقحم أرتيتا، محمد النني، في الدقيقة 90+1، بدلًا من البرتغالي فابيو فييرا، ليشهد نهاية مباراة أرسنال، بالفوز على وولفرهامبتون (2-0).

وعزز أرسنال، صدارته في الدوري الإنجليزي، برصيد 37 نقطة، فيما بقي وولفرهامبتون ووندرز في المركز الأخير بـ10 نقاط.

وتمكن أرسنال من البقاء في صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، قبل توقف المنافسات المحلية، على خلفية إقامة كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.