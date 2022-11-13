الاتحاد يوضح حقيقة عودة محمود علاء للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، صحة ما تردد عن عودة لاعب الفريق محمود علاء إلى صفوف الزمالك.

وقال عضو مجلس الاتحاد في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في ساعة متأخرة من اليوم السبت، إنه لا يوجد أي بند مع نادي الزمالك حول قطع إعارة لاعب الفريق محمود علاء.

وانتشرت خلال الساعات الماضية وجود رغبة من جانب نادي الزمالك لقطع إعارة محمود علاء عقب إصابة محمود حمدي "الونش" في وتر العضلة الخلفية.

وأضاف عضو مجلس الاتحاد، أن نادي الزمالك لم يفاوض ناديه من أجل إنهاء إعارة صاحب الـ31 عامًا.

وكان محمود علاء انتقل إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة قادمًا من نادي الزمالك.

وخاض محمود علاء مباراتين ضد أسوان ثم الداخلية قبل أن يغيب ضد طلائع الجيش بسبب عقوبة الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة الداخلية.

جدير بالذكر أن محمود علاء انضم إلى صفوف المنتخب المصري استعدادًا لودية مباراة بلجيكا والتي من المقرر أن تقام الجمعة المقبلة.