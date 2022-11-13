وفاق سطيف الجزائري يكشف مستقبل حسام البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

كشف نادي وفاق سطيف، عبر بيان رسمي، مساء اليوم السبت، آخر تطورات أزمة المدير الفني حسام البدري، بعدما أعلن في وقت سابق، استقالته من تدريب الفريق الجزائري.

حسام البدري، البالغ من العمر 62 عامًا، يتولى تدريب وفاق سطيف الجزائري، منذ 14 يوليو الماضي، بعقد رسمي يمتد إلى يونيو 2023.

وأشار وفاق سطيف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إلى اجتماع المسئولين مع المدرب حسام البدري، حيث توصل الطرفان إلى قرار تعيين مفدي شردود، مدربًا مساعدًا له.

وأوضح النادي الجزائري، أن حسام البدري اشترط تحسين أوضاع النادي المالية، وسداد أجور اللاعبين، مقابل البقاء في منصبه.

ماذا يحدث في وفاق سطيف منذ وصول حسام البدري؟ تصاعدت حدة الأزمة المالية، حيث فشلت الإدارة في توفير مستحقات اللاعبين خلال الفترة الماضية، ما دفع البعض إلى الإضراب عن التدريبات الجماعية، الأمر الذي أثر سلبيًا في عمل الجهاز الفني.

وأكد حسام البدري، مطلع نوفمبر، أنه بصدد تقديم استقالته من تدريب وفاق سطيف، قبل أن تتحسن أوضاع الفريق، إثر تحقيق فوزين متتاليين، يحتل على إثرها المرتبة الرابعة في جدول ترتيب الدوري الجزائري، برصيد 18 نقطة.