الأهلي يصطدم بالزمالك في نصف نهائي دوري المرتبط للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تأهل الأهلي والزمالك والاتحاد إلى نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، بعد الفوز على كلا من سبورتنج وطلائع الجيش والمصرية للإتصالات على الترتيب في ربع نهائي البطولة.

وجاء تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري المرتبط، بعد فوز فريق الناشئين تحت 16 سنة على سبورتنج بنتيجة 97-62، في إياب دور الثمانية بذات البطولة.

ليضمن الأهلي حامل اللقب التأهل لدور نصف نهائي دوري المرتبط دون النظر لنتيجة مباراة الفريق الأول أمام سبورتنج، التي حسمها الكبار لصالحهم بنتيجة 71-64.

وعلى الجانب الأخر، تغلب ناشئين الزمالك على ناشئين طلائع الجيش بنتيجة 59-56، في إياب دور ربع نهائي لدوري المرتبط.

وحسم الفريق الأول لكرة السلة بالزمالك بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري المرتبط بعد التغلب على طلائع الجيش بنتيجة 76-64.

وبذلك سيلتقي الأهلي مع الزمالك في نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

كما تأهل الاتحاد السكندري إلى نصف نهائي دوري المرتبط، بعد فوز فريق الناشئين على نظيره بالمصرية للإتصالات بنتيجة 71-47.

كما حسم الفريق الأول بنادي الاتحاد مواجهته مع المصرية للاتصالات بنتيجة كبيرة 90-61، في إياب دور الثمانية بدوري المرتبط.

وسيلتقي الاتحاد السكندري في نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الجزيرة وسموحة.

وستقام مباريات نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة أيام 16 و18 شهر نوفمبر الجاري في الإسكندرية.بينما تقام مباريات النهائي في القاهرة أيام 22 و24 من شهر نوفمبر الجاري، على أن تقام مباراة فاصلة يوم 25 من الشهر نفسه في القاهرة أيضا.