إصابة «نجم» منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا

الشارقة - اميمة ياسر - تعرض اللاعب الدولي عمر مرموش، المحترف في صفوف فريق فولفسبورج الألماني، للإصابة خلال مشاركته أمام هوفنهايم في الجولة الـ 15 للدوري الألماني.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك : "عمر مرموش يغادر ملعب مباراة فولفسبورج وهوفنهايم بعد تعرضه لإصابة قوية في الظهر."

ويحتل فريق فولفسبورج المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة، وخلفه هوفنهايم في المركز العاشر برصيد 18 نقطة

وكان عمر مرموش، قد لعب مع فريقه 12 مباراة بالدوري هذا الموسم، 6 منهم كأساسي، ونجح في تسجيل هدفين.

قائمة مواجهة بلجيكا

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قد أعلن قائمة المعسكر الثاني في الفترة من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر استعدادًا لودية بلجيكا.

في حراسة المرمى:

محمد الشناوي

احمد الشناوي

محمد عواد

في خط الدفاع:

عمر جابر

أكرم توفيق

أحمد حجازي

علي جبر

أسامة جلال

محمود علاء

محمد حمدي

حسين السيد

في خط الوسط:

طارق حامد

حمدي فتحي

محمد النني

امام عاشور

محمود حمادة

محمد مجدي قفشة

في خط الهجوم:

طاهر محمد طاهر

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

محمود تريزيجيه

أحمد حسن كوكا

عمر مرموش

مصطفي محمد