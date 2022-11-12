صلاح يشارك في فوز ليفربول على ساوثهامبتون بثلاثية (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فوزا مستحقا على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز المهاجم البرازيلى روبرتو فيرمينو الهدف الأول لصالح ليفربول بالدقيقة السادسة من زمن المباراة.

وسجل تشي آدامز هدف التعادل لفريق ساوثهامبتون بالدقيقة التاسعة من زمن المباراة.

ثم أضاف داروين نونيز ثانى وثالث أهداف فريق ليفربول بالدقيقتين 22 و42 من زمن المباراة.

وشارك صلاح في اللقاء كاملا، وغاب عنه التوفيق، وأهدر فرصتين محققتين.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ22 نقطة، في المركز السادس، فيما تراجع ساوثهامبتون للمركز الـ19 بـ12 نقطة.

شاهد الأهداف: https://btoooatx2.stad90.com/embed/fXSnyYSbjFcYF