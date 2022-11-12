شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجهز عرضا لشراء مصطفى فتحى نهائيا من التعاون السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو نادى بيراميدز، لتقديم عرض رسمي لإدارة التعاون السعودى، من أجل الحصول على خدمات مصطفى فتحى بشكل نهائى، خاصة أن اللاعب يتواجد حاليًا فى صفوف الفريق السماوى لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقدم مصطفى فتحى مستوى مميزا مع بيراميدز منذ انضمامه، ليدفع مسئولى الفريق السماوى لتجهيز عرض رسمى لتقديمه لإدارة التعاون حتى يتم ضم اللاعب بشكل نهائى، عقب انتهاء مدة استعارته.

ووقع مصطفى فتحي عقود انضمامه لنادي بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع إمكانية تفعيل بند الشراء النهائي بنهاية الإعارة، بعد الاتفاق مع نادى التعاون السعودى على كافة التفاصيل بشأن التعاقد مع اللاعب، ليعود مصطفى فتحي من جديد إلى الدوري المصري بعد تجربة احترافية قصيرة.

صاحب الـ 28 عاما تبلغ قيمته التسويقية مليوناً و500 ألف يورو، وشارك مصطفى فتحي مع التعاون السعودي فى 15 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع مثلها.

مصطفى فتحي بدأ مسيرته الكروية فى نادي الزمالك، حيث شارك مع الفريق الأبيض في 156 مباراة، سجل خلالها 28 هدفاً وصنع 16 قبل أن يخوض تجربة احترافية قصيرة في التعاون السعودي، حيث شارك في 11 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً وذلك في موسم 2018.

عاد مصطفى فتحي إلى نادي الزمالك بعد انتهاء تحربته القصيرة في التعاون لكنه لم يحالفه الحظ في المشاركة لينتقل معاراً إلى فريق سموحة ويتألق مع النادي السكندري بعد مشاركته في 27 مباراة سجل خلالهم 17 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى، ثم عاد إلى الزمالك ومنه انتقل مجدداً إلى التعاون قبل أن يعود من جديد إلى الدوري المصري عبر بوابات فريق بيراميدز.