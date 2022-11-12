شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم سبورتنج ويضرب موعدا مع الزمالك بنصف نهائي دوري مرتبط السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي الفوز على سبورتنج، بنتيجة 64/71 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بإياب الدور ربع نهائي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة، والتأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط.

وعلى الرغم من ضمان التأهل بعد فوز فريق شباب المرتبط على سبورتنج بنتيجة 62/97 في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، إلا أن الفريق الأول نجح في تحقيق فوز مستحق على سبورتنج وتأكيد الصعود إلى نصف النهائي.

وشهدت المباراة دفع أوجوستي بوش، المدير الفني لفريق كرة السلة، بالعديد من اللاعبين الشباب من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين استعدادا لمواجهتي نصف النهائي.

ويواجه الأهلي حامل اللقب غريمه الزمالك في نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بعد فوز الأخير على الجيش في ربع النهائي أيضا.

ومن المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي يومي 16 و18 من شهر نوفمبر الجاري على صالة برج العرب بحضور جماهيري.