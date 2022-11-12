شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز على أبو حماد 1/6 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على أبو حماد، بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء السبت على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدوري المحلي.

بدأ الاسماعيلى بتشكيل مكون من محمد كوكو فى حراسة المرمى وحمدي النقاز ومصطفى فارس وعماد حمدى ومحمد دسوقى في خط الدفاع ومحمد مخلوف وعمر الوحش ومحمد بيومي ومحمد الشامي وياو أنور فى خط الوسط وعبد القادر كوليبالي في خط الهجوم.

وشارك في الشوط الثاني كل من: عصام صبحى ومحمد هاشم وصالح جمعه وأحمد مدبولي ومحمد نصر وكريم عرفات ومحمد عبد السميع وحازم مرسي.

سداسية الدراويش حملت توقيع كل من: حازم مرسي هاتريك ومحمد الشامي وكريم عرفات وصالح جمعة.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لملاقاة فاركو يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب الإسكندرية، فى إطار الجولة الرابعة من عمر المسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن الدراويش سيخوض تجربة أخرى غدًا الأحد ضد شبابه فى ختام استعداداته لمواجهة الفريق السكندري.