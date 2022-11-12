شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى: نسعى لزيادة تركيز اللاعبين فى معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أحمد، عضو مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، أن معسكر القاهرة المقرر إقامته خلال فترة التوقف الدولى يأتي من أجل زيادة الانسجام والتأقلم بين اللاعبين، والحفاظ على تركيزهم وعزلهم عن الأمور التي من الممكن أن تشتت تفكيرهم من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات.

وقال عضو الاتحاد السكندرى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أصرينا على إقامة معسكر خارج النادي لنحقق أكبر قدر من الاستقرار للاعبين ونعزلهم تماما للتركيز في مباراة غزل المحلة، وسنخوض أكثر من تجربة ودية لتحقيق الانسجام المطلوب، ولكي نضع أيدينا على أبرز سلببيات الفريق لمعالجتها".

وأضاف محمد أحمد: "معنويات اللاعبين والجهاز الفني بقيادة زوران مانولوفيتش مرتفعة قبل بدء معسكر الفريق واللاعبون لديهم رغبة في مواصلة الانتصارات أمام غزل المحلة يوم 30 نوفمبر الجارى، رغم صعوبة اللقاء".

من جانبه قرر الصربى زوران، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، سفر الفريق غدا الأحد إلى القاهرة، للدخول فى معسكر مغلق حتى 20 نوفمبر، على أن يتواجد جميع اللاعبين بمعسكر الفريق.

كما تم الاتفاق على خوض زعيم الثغر مباراتين وديتين خلال المعسكر مع طلائع الجيش والطيران، لتجهيز اللاعبين لعودة مباريات الدوري والتجهيز لمباراة غزل المحلة بالأسبوع الخامس والمقرر لها 30 نوفمبر الجارى باستاد الإسكندرية.

ويسعى زوران لزيادة التجانس بين اللاعبين للحفاظ على فورمة المباريات وتحقيق الانتصارات التي بدأها الاتحاد بالفوز على أسوان ثم الفوز على الداخلية وطلائع الجيش بالإسكندرية ليحقق الفريق العلامة الكاملة 9 نقاط ليتصدر جدول الدورى العام.

ويتصدر الاتحاد السكندرى جدول المسابقة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، ويسعى زوران لتحقيق الفوز الرابع أمام غزل المحلة باستاد الإسكندرية بالأسبوع الخامس عقب تأجيل مباراته أمام الأهلى بالأسبوع الرابع.