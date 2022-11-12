شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يترقب المشاركة الأساسية مع الأهلي بعد عودة المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، المشاركة في المباريات بشكل أساسي خلال الفترة الماضية، بعدما غاب عن المشاركة في المباريات منذ بداية الموسم الحالي لصالح أكرم توفيق الذي عاد للمشاركة الأساسية مع الفريق الأحمر، حيث شارك كبديل لبعض الدقائق في إحدى مباريات الدوري.

وخرج محمد هاني من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منذ قدومه لتدريب الفريق الأحمر، وبات في المركز الثالث بترتيب لاعبي الجبهة اليمنى بعد أكرم توفيق وكريم فؤاد.

وينتظر محمد هاني مباريات فريقه في بطولة كأس مصر وكأس الرابطة من أجل حجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي ومن ثم إقناع الجهاز الفني بقدراته والعودة لمشاركته بشكل أساسي في الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن محمد هاني كان يشارك بشكل أساسي في الموسم الماضي تحت قيادة كل من: بيتسو موسيماني وريكاردو سواريش، خاصة بعد إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي وغيابه لفترة طويلة.