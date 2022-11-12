شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يدرس الاستغناء عن الصربى ديان ميليج لعدم قناعة كشرى بمستواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى إنبى الاستغناء عند خدمات المهاجم الصربي ديان ميليج، الذى تعاقد معه الفريق البترولى خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لعدم اقتناع الجهاز الفني بقيادة أحمد كشرى بخدماته وإمكانياته الفنية.

وابتعد ميليج عن التشكيل الأساسى للفريق البترولى خلال الأربع جولات التي خاضها إنبى في مسابقة الدورى العام حتى آلان، فى ظل اقتناع أحمد كشري بخدمات التونسى رفيق كابو الذى يشارك باستمراء ويقدم مستوى جيد للغاية من وجهة نظر الجهاز الفني.

في سياق مختلف، يركز أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق البترولى خلال أول 4 جولات من بطولة الدورى المصرى الممتاز، مطالبهم بتصحيح المسار أمام البنك الأهلى في الأسبوع الخامس فى المباراة المقرر لها 30 نوفمبر الجاري، خاصة أن الإدارة تضع آمالها عليهم بتحقيق مركز في جدول الترتيب هذا الموسم .

كما خصص كشرى برنامجا تدريبيا مكثفا لـ إيريك تراورى لاعب الفريق البترولى، خصوصاً أن اللاعب ليس فى كامل جاهزيته الفنية بسبب غيابه عن المشاركة مع بيراميدز خلال الموسم الماضى، ويحاول تجهيز تراورى بشكل تدريجي من خلال جرعات تدريبية وعبر إشراكه خلال المباريات، لاسيما أنه يؤمن بقدارته الفنية والبدنية ويري أنه لم يحصل على فرصته بالشكل الأمثل خلال الفترة الماضية.