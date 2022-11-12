الامارات | العين والشارقة.. مباراة مجنونة بطلها المغربي سفيان رحيمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حوّل العين تأخره أمام الشارقة بهدفين نظيفين إلى تعادل 2-2 في مباراة مجنونة، اليوم، ضمن الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم.

ويدين العين بالفضل إلى المغربي سفيان رحيمي الذي سجل هدفين في الوقت القاتل في الدقيقتين (87) و(90)، بعدما كان الشارقة قد تقدم عن طريق المهاجم الغيني عثمان كامارا (13) والإسباني باكو الكاسير (77).

وأزاح العين مضيفه الشارقة عن صدارة ترتيب الدوري وجمّد رصيد «الملك» عند 20 نقطة بفارق نقطتين عن شباب الأهلي والوحدة (22 نقطة)، فيما أصبح رصيد العين (17 نقطة).

بدا الشارقة الأكثر تنظيماً واستحواذاً على الكرة في الملعب، وهدد مرمى حارس العين خالد عيسى بأكثر من محاولة عن طريق ثلاثي خط الهجوم البرازيلي كايو لوكاس وكامارا والكاسير لكن دفاع العين تصدى للمحاولات الشرقاوية.

وعلى صعيد العين فقد اتسم أسلوب الفريق في بداية الشوط الأول بالحذر خشية تلقي شباكه هدفا مبكرا.

وتسبب الهدف الشرقاوي المبكر عبر كامارا (13) في إرباك الفريق العيناوي لكنه سرعان ما سعى لإعادة تنظيم صفوفه واستعادة توازنه بحثا عن تعديل النتيجة وقاد الفريق أكثر من محاولة لم يكتب لها النجاح عن طريق الثلاثي المهاجم التوغولي لابا كودجو وكايو كانيدو والمغربي سفيان رحيمي.

ورغم تقدمه بهدف الا أن الشارقة فشل في الوصول إلى شباك العين مجددا في الشوط الأول وأهدر فرصا عدة تصدى لها الحارس خالد عيسى.

وأجرى مدرب العين ريبروف الذي شعر بخطورة الموقف تغييرا في صفوف الفريق بدخول اندي يارملينكو و بندر الاحبابي في محاولة منه لتعديل النتيجة والتفوق في المباراة قبل أن يخطف الكاسير الهدف الثاني للشارقة (77) ولكن سفيان رحيمي قاتل من أجل التهديف وسجل هدفين قاتلين في الدقائق الأخيرة.