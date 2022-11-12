5 من الأهلي و4 من الزمالك و8 محترفين.. فيتوريا يعلن القائمة النهائية للفراعنة استعدادا لمواجهة بلجيكا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن قائمة الفراعنة النهائية، استعدادا لخوض مباراة بلجيكا الودية في الكويت، يوم 18 نوفمبر الجاري.

وشهدت القائمة النهائية للفراعنة تواجد 5 لاعبين من الأهلى بعد إصابة محمود متولى واستبعاد محمد شريف وأحمد عبد القادر، وتعذر انضمام ياسر إبراهيم بسبب الإجهاد، وهم: "محمد الشناوى وأكرم توفيق وحمدى فتحى ومجدى أفشة وطاهر محمد طاهر".

بينما تواجد 4 لاعبين من الزمالك هم: "محمد عواد وعمر جابر وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو"، فيما تم استبعاد حسام عبد المجيد وعبد الله جمعة وعمرو السيسى.

فيما شهدت تواجد 8 محترفين، وهم: "أحمد حجازى (اتحاد جدة السعودي)، طارق حامد (اتحاد جدة السعودي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي)، أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) -عمر مرموش (فولفسبورج الألماني) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي)".

وجاءت القائمة النهائية للنتخب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد عواد (الزمالك).

خد الدفاع: عمر جابر (الزمالك) - أكرم توفيق (الأهلي) - أحمد حجازى (اتحاد جدة السعودي) - على جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - محمود علاء (الاتحاد) - محمد حمدى (بيراميدز) - حسين السيد (المصرى).

خط الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - محمود حمادة (فاركو) - محمد مجدى "أفشة" (الأهلي) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي).

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) -عمر مرموش (فولفسبورج الألماني) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي).

وشهدت القائمة استبعاد كل من: محمود جاد، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، باهر المحمدي، مططفي زكي زيكو، أحمد عبد القادر، عمرو السيسي، مروان عطية ، مروان حمدي ، محمد شريف، أحمد ياسر ريان، خالد صبحى.