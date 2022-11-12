شكرا لقرائتكم خبر عن كلاتنبرج يضع خطة لزيارة الأفرع والمناطق قبل السفر للمشاركة فى تحليل المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام، خطة لزيارة الأفرع والمناطق خلال الأيام المقبلة للاجتماع بالحكام والمراقبين ولجان الحكام الفرعية، قبل السفر لقطر للمشاركة فى تحليل كأس العالم عبر إحدى القنوات التليفزيونية.

تبدأ جولات كلاتنبرج الاثنين المقبل بزيارة محافظة الأقصر للاجتماع بالحكام والمراقبين، بجانب الاجتماع أيضا بلجنة الحكام لمنطقة الأقصر لكرة القدم.

قرر اتحاد الكرة تشكيل لجنة ثلاثية داخل لجنة الحكام لتسيير الأمور فى غياب كلاتنبرج خلال الفترة الحالية، بسبب تعاقده مع إحدى الفضائيات لتحليل كأس العالم فى قطر.

وتضم اللجنة كلا من محمد فاروق وتامر درى وأحمد أبو العلا وستقوم اللجنة بتقييم ومعالجة أخطاء الحكام عقب كل جولة، بجانب تعيينات الحكام فى المباريات.

واتفق مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، مع مجلس إدارة الجبلاية على الحصول على إجازة بدون راتب خلال بطولة كأس العالم، حيث سيقوم بتحليل مباريات المونديال بإحدى القنوات الفضائية.

وتولى الخبير الإنجليزى رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة بداية من الموسم الجارى، ضمن خطة اتحاد الكرة للنهوض بمنظومة الحكام وتطوير أدائهم خاصة مع تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، فى وقت سابق على ثقته فى لجنة الحكام الحالية والإنجليزى مارك كلاتنبرج المسئول عن منظومة التحكيم المصرى التى تعد الأعرق على مستوى القارة الأفريقية.