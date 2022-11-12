شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤكد على المحترفين ضرورة الانتظام فى التدريبات الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الإدارى لنادى الزمالك على التأكيد على اللاعبين المحترفين الذين سافروا خارج مصر لقضاء فترة الإجازة، التى حصلوا عليها من الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، بضرورة العودة فى الموعد المحدد.

وطلب الجهاز الإدارى من الأجانب التونسى حمزة المثلوثى، والبنينى سامسون أكينولا، والمغربى زكريا الوردى، والسنغالى إبراهيما نداى، العودة إلى القاهرة الاثنين والانتظام فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك فترة إعداد مصغرة الاثنين المقبل، استعداداً لاستئناف المباريات من جديد، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام، والتى بدأت الخميس الماضي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصرى يوم 26 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر، ثم مواجهة المصرى مرة أخرى في بطولة الدوري في نفس الأسبوع.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.