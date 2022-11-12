شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسي يحقق برونزية تاريخية فى كأس العالم لسلاح السيف بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج زياد السيسي لاعب المنتخب المصري للسلاح ببرونزية تاريخية فى منافسات كأس العالم لسلاح السيف رجال، والتي تستضيفها الجزائر فى الفترة من 10 حتى 13 نوفمبر الجاري.

وكان اللاعب قد خسر في مباراة الدور قبل النهائى أمام لاعب جورجيا صاندرو بزادزي المصنف الثاني عالميًا بنتيجة 15-13 ، ليحقق برونزية عالمية لأول مرة في تاريخ سلاح السيف المصري بمنافسات كأس العالم.

مشوار زياد السيسي في البطولة

فاز زياد السيسي التتويج في الدور ربع النهائي على الفرنسي ماكسيم بيانتيف بنتيجة 15-14، وكان اللاعب قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق 4 انتصارات من 6 مباريات في دور المجموعات.

ثم فاز السيسي بدور ال 128 الغير رئيسي على التونسي محمد بن منصور بنتيجة 15-5، وبعدها تغلب في دور ال 64 الغير رئيسي على المجري تاماس جلجوزي بنتيجة 15-9.

وفي دور ال 64 الرئيسي تغلب على الفرنسي بيبي إليوت المصنف الرابع عشر على البطولة بنتيجة 15-14 ليلتقي لاعب تركيا إنفر يلدريم في الدور ال32 ويتغلب عليه بنتيجة 15_14.

وفي دور ثمن النهائي تغلب السيسي على الإيطالي لوكا كارتولي المصنف الرابع عالميًا بنتيجة 15-14.