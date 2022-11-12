شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إجراء مراسم قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأربعاء المقبل بالقاهرة فى الواحدة ظهراً.

وتأهل الأهلي والزمالك إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوز الفريق الأحمر على اتحاد المسنتيري التونسي، وفوز الفارس الأبيض على فلامبو البوروندي.

فيما يمثل بيراميدز وفيوتشر الكرة المصرية فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوز الفريق السماوى على نجليك بطل النيجر، وفوز فيوتشر على أول أغسطس الأنجولي.

ويقع الأهلي فى التصنيف الأول بقرعة الكاف، بينما يحل الزمالك فى التصنيف الثانى بقرعة دوري الأبطال، وقد تشهد منافسات دور المجموعات وقوع قطبى الكرة المصرية فى مجموعة واحدة بالبطولة الأفريقية.

بينما يأتي بيراميدز في التصنيف الأول لبطولة كأس الكونفدرالية، وفيوتشر في التصنيف الثانى بقرعة البطولة ذاتها، وقد تشهد القرعة أيضاً وقوع ممثلي مصر فى مجموعة واحدة.