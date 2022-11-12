شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يؤدى مناسك العمرة مع كهربا والهاني سليمان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق فيوتشر، على أداء مناسك العمرة، مستغلا الإجازة القصيرة التى حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام بعد التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية.

ونشر جنش صورا عبر حسابه على إنستجرام جمعته بكهربا لاعب الأهلي والهاني سليمان حارس مرمى سموحة.

من ناحية أخرى، أغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، صفحة كأس الكونفدرالية الأفريقية مؤقتا، وذلك بعدما تأهل الفريق إلى دور المجموعات عقب الفوز على أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل بهدف لمثله في مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 32 التكميلي.

من جانبه، يسابق علي ماهر الزمن، لانهاء أزمة الرخصة التدريبية "A"، ليتمكن من قيادة الفريق من داخل الملعب، بعدما اضطر إلى البقاء في المدرجات خلال المباريات الماضية، الأمر الذي أثر سلبا على اللاعبين.

وخلال مشاركته الأولى في كأس الكونفدرالية، خاض فريق فيوتشر 6 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم، وتخطى فيوتشر دور الـ64 بعد الفوز على بول الأوغندي بهدف نظيف في مباراتي الذهاب والإياب، ثم فاز في دور الـ32 الأول على كالون السيراليوني بنتيجة 6-0 في مباراتي الذهاب والإياب، وأخيرا تعادل مع أول أغسطس الأنجولي في دور الـ32 التكميلي بهدفين لمثلهما، قبل أن يحسم التأهل إلى دور المجموعات بركلات الجزاء بعد الفوز على ضيفه الأنجولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.