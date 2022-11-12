اخبار الرياضه

جنش يؤدى مناسك العمرة مع كهربا والهاني سليمان.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يؤدى مناسك العمرة مع كهربا والهاني سليمان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق فيوتشر، على أداء مناسك العمرة، مستغلا الإجازة القصيرة التى حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام بعد التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية.

 

ونشر جنش صورا عبر حسابه على إنستجرام جمعته بكهربا لاعب الأهلي والهاني سليمان حارس مرمى سموحة.

 

 

1cdb16cd-df48-450e-b0de-a52a23c86799

 

 

2fed89f8-42d4-4028-b77b-9678967019bd

 

 

 

70c2d053-0bd5-47f8-b9b6-39d85dae8451

 

 

456da650-40dd-46a0-b732-fc5d50760794

 

من ناحية أخرى، أغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، صفحة كأس الكونفدرالية الأفريقية مؤقتا، وذلك بعدما تأهل الفريق إلى دور المجموعات عقب الفوز على أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل بهدف لمثله في مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 32 التكميلي.

 

من جانبه، يسابق علي ماهر الزمن، لانهاء أزمة الرخصة التدريبية "A"، ليتمكن من قيادة الفريق من داخل الملعب، بعدما اضطر إلى البقاء في المدرجات خلال المباريات الماضية، الأمر الذي أثر سلبا على اللاعبين.

 

وخلال مشاركته الأولى في كأس الكونفدرالية، خاض فريق فيوتشر 6 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم، وتخطى فيوتشر دور الـ64 بعد الفوز على بول الأوغندي بهدف نظيف في مباراتي الذهاب والإياب، ثم فاز في دور الـ32 الأول على كالون السيراليوني بنتيجة 6-0 في مباراتي الذهاب والإياب، وأخيرا تعادل مع أول أغسطس الأنجولي في دور الـ32 التكميلي بهدفين لمثلهما، قبل أن يحسم التأهل إلى دور المجموعات بركلات الجزاء بعد الفوز على ضيفه الأنجولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا