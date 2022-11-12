شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يفوز على نجوم المستقبل بهدفين ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر للشباب مواليد 2003 فى تحقيق الفوز على فريق نجوم المستقبل بهدفين دون رد، فى المباراة الودية التى جمعتهما بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

أحرز هدفى منتخب مصر يوسف عبد المجيد، وأحمد رضا، واطمأن محمود جابر المدير الفنى على بعض اللاعبين فى بعض المراكز.

ويواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، نظيره البنيني وديا يوميّ 17 و20 نوفمبر الجاري فى إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر فبراير 2023.