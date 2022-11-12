شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة تحفيزية ومران خفيف لمنتخب الناشئين استعداداً للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر للناشئين مراناً خفيفاً اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة المغرب، المقرر إقامتها فى الرابعة والنصف مساء الاثنين المقبل على ملعب "الرويبة" فى الجولة الثالثة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما.

وحرص الدكتور إيهاب الكومي، رئيس البعثة، على إلقاء محاضرة تحفيزية للاعبين قبل المباراة، كما فضل محمد وهبة، المدير الفني، إراحة اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام تونس فى المباراة الماضية.

وتمتلك مصر 3 نقاط بتصفيات كأس الأمم الأفريقية بينما تتصدر المغرب برصيد 6 نقاط، وليبيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما تونس في المركز الأخير دون رصيد.

وتحسم المواجهات المباشرة المتأهل من التصفيات في حالة تساوي النقاط بين فريقين، بينما فارق الأهداف سيحسم المتأهل في حالة تساوي 3 فرق في النقاط.