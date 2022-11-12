شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى بالأهلى يحفز شريف وعبد القادر معنويا بعد استبعادهما من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر أن يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع الثنائي محمد شريف وأحمد عبد القادر لاحتواء حزنهما بعد استبعادهما من القائمة النهائية لمنتخب مصر فى معسكره الحالي استعدادا لخوض مباراته الودية ضد منتخب بلجيكا يوم 18 بالكويت.

ويرغب كولر فى تحفيز الثنائي شريف وعبد القادر ومطالبتهما بعدم التفكير في أمر استبعادهما، وأن يكون الأمر بمثابة الحافز للقتال من أجل العودة مجددا لتمثيل المنتخب والتواجد بشكل أساسي وسط كتيبة الفراعنة الفترة المقبلة.

ويخطط الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر لتجهيز محمد مغربى مدافع الفريق الأحمر من أجل الاعتماد عليه فى المباريات بعد استئناف المسابقات الرسمية بنهاية شهر نوفمبر الجارى وبداية ديسمبر المقبل، لتعويض الغيابات الكثيرة التي ضربت الخط الخلفي للأهلي.

ويعاني الأهلي من غياب محمد عبد المنعم لإجراء جراحة اعوجاج الأنف، ومحمود متولي بعد الإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال تواجده بمعسكر منتخب مصر، وأيمن أشرف الذي يشكو من التهابات فى الركبة.

ويخطط كولر لتجهيز محمد مغربي، خلال فترة توقف الدوري بعد انتهاء معسكر المنتخب الأولمبي، من أجل الاستعانة به فى المباريات القادمة للأهلي.

ويؤمن مارسيل كولر بقدرات محمد مغربي الفنية وأشاد به من قبل، ويرى أنه قادر على تعويض الغيابات فى قلب دفاع الأهلي، لاسيما أنه يجيد التحضير من الخلف مثل محمد عبد المنعم ومحمود متولي والتركيز الجيد والتعامل مع الكرات العرضية والثابتة.