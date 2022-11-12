شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز مجموعة من المواهب الشابة لعرضها على فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نجاح الشباب الصاعدين على يد فيريرا بصفوف الفريق الأول، مثل سيد عبد الله نيمار ويوسف أسامة نبيه وحسام عبد المجيد وسيف فاروق جعفر، تسعى إدارة الكرة بالقلعة البيضاء لتصعيد عدد جديد من المواهب لتدعيم الفريق الأول.

وتستغل إدارة الكرة بنادى الزمالك النقص العددى الموجود فى صفوف الزمالك حاليا ما بين غيابات للإصابات أو الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى، لعرض عدد من المواهب الشابة الجديدة على البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لمشاركتهم فى التدريبات على أمل الاعتماد عليهم فى المرحلة المقبلة.

وسبق وصعد فيريرا عددًا من اللاعبين الشباب لصفوف الفريق الأول فى الفترة الأخيرة، مثل حاتم سكر الذى تواجد فى تدريبات الفريق لتعويض أحمد فتوح الذى تعرض للإصابة.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك فترة إعداد مصغرة الاثنين المقبل، استعدادا لاستئناف المباريات من جديد، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام، والتى بدأت الخميس الماضي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصرى يوم 26 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر، ثم مواجهة المصرى مرة أخرى في بطولة الدوري في نفس الأسبوع.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.