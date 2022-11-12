شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسي يتأهل لنصف نهائى كأس العالم لسلاح السيف بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل زياد السيسي لنصف النهائي بكأس العالم لسلاح السيف رجال المقامة بالجزائر العاصمة في الفترة من 10 حتى 13 نوفمبر الجاري. وضمن زياد السيسي التتويج بميدالية بعد فوزه فى ربع النهائي على الفرنسي ماكسيم بيانتيف بنتيجة 15-14.

واستهل زياد السيسي مشواره فى البطولة بتحقيق 4 انتصارات من 6 مباريات في دور المجموعات، ثم فاز السيسي بدور الـ 128 غير الرئيسي على التونسي محمد بن منصور بنتيجة 15-5، وبعدها تغلب فى دور الـ64 غير الرئيسي على المجري تاماس جلجوزي بنتيجة 15-9.

وفي دور الـ64 الرئيسي تغلب زياد السيسي على الفرنسي بيبي إليوت المصنف الرابع عشر على البطولة بنتيجة 15-14، ثم فاز السيسي فى دور الـ32 على لاعب تركيا إنفر يلدريم بنتيجة 15-14.

وفى ثمن النهائي تغلب السيسي على الإيطالي لوكا كارتولي المصنف الرابع عالميًا بنتيجة 15-14.

ويصطدم السيسي فى نصف النهائي مع لاعب جورجيا صاندرو بزادزي المصنف الثاني عالميًا. ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الـ 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة.