شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجودو يخفض رسوم المشاركة فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد الجودو، برئاسة مرزوق على، تخفيض رسوم مشاركة اللاعبين فى بطولة الجمهورية تحت 16 سنة، والمقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار الاتحاد ليتضمن تخفيض رسوم المشاركة لكل لاعب لـ100 جنيه بدلا من 250 جنيها لأندية الوجه القبلي.

وتضمن قرار الاتحاد أيضا تخفيض رسوم مشاركة اللاعبين من الأفرع والأقاليم لـ150 جنيها بدلا من 250 جنيها.

وتشهد بطولات الجمهورية والمناطق في الجودو مشاركة أعداد ضخمة من اللاعبين واللاعبات، وذلك فى إطار حرص الاتحاد على توسيع قاعدة المشاركة وخلق جيل جديد من اللاعبين الناشئين.

من جانبه أكد مرزوق على، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، أن القرار جاء من منطلق حرص الاتحاد على تخفيف الأعباء المالية على الأندية واللاعبين، والمساهمة فى نشر رياضة الجودو في كل محافظات الجمهورية.