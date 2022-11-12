شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه طلائع الجيش والطيران ودياً بمعسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الصربى زوران المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى سفر الفريق غدا الأحد إلى القاهرة، للدخول فى معسكر مغلق حتى 20 نوفمبر، على أن يتواجد جميع اللاعبين بمعسكر الفريق.

كما تم الاتفاق على خوض زعيم الثغر مباراتين وديتين خلال المعسكر مع طلائع الجيش والطيران، لتجهيز اللاعبين لعودة مباريات الدوري والتجهيز لمباراة غزل المحلة بالأسبوع الخامس والمقرر لها 30 نوفمبر الجارى باستاد الإسكندرية.

ويسعى زوران لزيادة التجانس بين اللاعبين للحفاظ على فورمة المباريات وتحقيق الانتصارات التي بدأها الاتحاد بالفوز على اسوان ثم الفوز على الداخلية و طلائع الجيش بالإسكندرية ليحقق الفريق العلامة الكاملة 9 نقاط ليتصدر جدول الدورى العام.

ويتصدر الاتحاد السكندرى جدول المسابقة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، ويسعى زوران لتحقيق الفوز الرابع امام غزل المحلة باستاد الإسكندرية بالأسبوع الخامس عقب تأجيل مباراته امام الأهلى بالأسبوع الرابع.