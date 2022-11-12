شكرا لقرائتكم خبر عن برونو سافيو يستمتع بإجازة الأهلي فى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي السفر إلى بلاده لقضاء الإجازة التى حصل عليها المارد الأحمر لمدة 5 أيام بدءا من الأربعاء الماضي وحتى غد الأحد.

وفضل برونو سافيو السفر برفقة زوجته ونجله إلى الغردقة للاستمتاع بالإجازة التى حصل عليها من الأهلي قبل العودة إلى القاهرة غدا والانتظام فى تدريبات الفريق الأحمر الاثنين المقبل.





وانضم برونو سافيو إلى الأهلي بداية الموسم الحالي قادما من بوليفار البوليفي، ويشارك بصفة أساسية مع الفريق الأحمر تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

وسجل برونو سافيو أولى أهدافه بقميص الأهلي في شباك الزمالك خلال مباراة السوبر المحلي والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بعد الفوز بهدفين نظيفين.