شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطمئن على مرموش بعد إصابته مع فولفسبورج بالدوري الألماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على الاطمئنان على عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني ومنتخب مصر بعد إصابته واستبداله فى مباراة فريقه أمام هوفنهايم بالدورى الألمانى.

وخرج عمر مرموش من مباراة فريقه فولفسبورج أمام هوفنهايم مصابا، بعدما تعرض لكدمة فى الظهر أثناء التحام هوائى على الكرة وسقط مصابا فى الدقيقة السابعة.

ودخل الجهاز الطبي لعلاج لاعب منتخب مصر وخرج وبدا أنه سيتم استبداله، لكن عاد مرموش فجأة ووضح عليه عدم القدرة على السير بشكل جيد، وسقط بعدها مرموش ودخل الجهاز الطبي ليرافقه إلى خارج الملعب ويتم استبداله.

وكان روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ضم مرموش لقائمة المنتخب المسافرة إلى الكويت لملاقاة بلجيكا فى الـ18 من شهر نوفمبر الجارى.